С 19 января белорусы начнут получать новые жировки: сколько будем платить?

Новости Беларуси. Новые тарифы на коммунальные услуги с 19 января начинают действовать в некоторых регионах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимально допустимые значения определены указом Президента, итоговые же цены утвердили местные власти. Как ожидается, жировка не может потяжелеть более чем на 10 рублей.

По новым тарифам платить за услуги ЖКХ будут жители Минска, Минской, Витебской и Гродненской областей.

В столице один кубический метр воды теперь стоит 80 копеек, канализация – 50 копеек. Лифт – 1 рубль 40 копеек на одного человека в месяц.

Поскольку действуют тарифы с 19 января, то и оплачивать по новым ценам в январе нужно лишь оставшиеся 13 дней. До этого момента расчет произведут по старым тарифам.