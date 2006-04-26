С 16 по 19 мая в Минске пройдет Белорусский промышленный форум

В экспозиции форума будет представлено более 300 предприятий из 20 стран мира.Повышенный интерес со стороны белорусов и иностранных гостей вынудил организаторов увеличить площади экспозиции. Традиционной выставочной площадки стало мало, поэтому на этот раз форум пройдет в футбольном манеже.

Как всегда, на мероприятии ожидают российских гостей. Официальная делегация Северо-Западного федерального округа представит свою экспозицию для потенциальных белорусских партнеров. В форуме примут участие и руководители ведущих министерств Беларуси.