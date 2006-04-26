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С 16 по 19 мая в Минске пройдет Белорусский промышленный форум

26 апреля 2006 14:26
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В экспозиции форума будет представлено более 300 предприятий из 20 стран мира.Повышенный интерес со стороны белорусов и иностранных гостей вынудил организаторов увеличить площади экспозиции. Традиционной выставочной площадки стало мало, поэтому на этот раз форум пройдет в футбольном манеже.
Как всегда, на мероприятии ожидают российских гостей. Официальная делегация Северо-Западного федерального округа представит свою экспозицию для потенциальных белорусских партнеров. В форуме примут участие и руководители ведущих министерств Беларуси.
# Экономика # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года

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