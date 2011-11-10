С 15 ноября в Минске будут действовать скидки 5% на продукты для граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Новости Беларуси, Минск. В ряде крупных магазинов столицы действуют 10-процентные скидки на непродовольственные товары для некоторых категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Списки таких минчан составляют в администрациях районов. Сейчас в них чуть более 14 тысяч человек. Но цифра будет ежеквартально корректироваться. Купить по меньшей цене можно одежду, обувь, постельные принадлежности, посуду и другие промтовары.

С 15 ноября пятипроцентные скидки будут действовать на продовольственные товары. Уже заказано необходимое количество дисконтных карт.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Это товары, в первую очередь социальной направленности: крупы хлеб, молоко, колбасные изделия. Та продукция, которой люди пользуются каждый день. Этот перечень насчитывает 15 наименований.