С 12 июня вводятся нормы вывоза продовольственных и запрет на вывоз некоторых других белорусских товаров за пределы Таможенного союза

Правительство Беларуси приняло ряд мер по защите потребительского рынка страны. Превышение нормы вывоза товаров допускается при условии уплаты специального сбора в размере двукратной средней цены товаров.

Также установлено ограничение на продажу автомобильного топлива на заправках в объеме не более 200 литров на одно грузовое транспортное средство.

Оплачивать специальный сбор будут как иностранцы, так и граждане Беларуси в белорусских рублях или иностранной валюте по курсу Нацбанка. Реквизиты Министерства финансов будут размещены на всех пунктах пропуска.

Запрета и ограничений на вывоз товаров в Россию и Казахстан нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инна Харламенкова, начальник управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета республики Беларусь:

Установлена норма в отношении свинины, мяса птицы, табачных изделий, консервов, муки. Введен временный запрет на вывоз газовых плит белорусского производства, холодильников белорусского производства, цемента белорусского производства, а также круп, независимо от производителя.

Относительно вывоза сверхустановленных норм оговорено, что можно вывозить товары сверхустановленных норм, но при этом необходимо платить специальный сбор. Не таможня взимает этот платеж.

Мы проинформируем, куда можно будет платить, но, при этом, сами взимать не будем.