С 1 января планируется масштабное сокращение ревизий Комитета госконтроля и других контролирующих структур

Проверять будут отныне только так называемые группы риска.

Не чаще раза в год, три или пять лет — в зависимости от присвоенной степени риска. Причем контролёры могут приехать только при наличии достоверных данных о нарушениях. Это касается всех структур: от МЧС до финансистов.

Всего на первое полугодие запланировано более 36 тысяч проверок. Кто посетит, кого, когда и почему — уже можно узнать на сайте Комитета госконтроля. Однако остается право и для внеплановых проверок, в тех редких случаях, когда это действительно обосновано.

Особое внимание в будущем году обратят на использование госимущества и инвестиций.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Минпром, к примеру, возьмем — посмотрим, как у них используется государственное имущество, условно, в первом квартале. Посмотрим «Беллегпром» — как они используют господдержку. Огромные деньги идут на господдержку, а результативность низкая вообще. Или вообще никаких результатов нет. Просто проедают государственные деньги. В Конституции за Комитетом закреплен контроль использования бюджетных средств и госимущества.