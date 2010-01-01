С 1 января отменяется уплата сразу четырех налогов

Министерство финансов поставило себе амбициозную задачу — в ближайшие год-два войти в сотню стран с самым простым налогообложением.

Реальные предпосылки для этого уже есть. В 2010 год мы вошли, отменив сразу 4 налога.

Последние несколько лет Международная финансовая корпорация стабильно включает Беларусь в число ведущих стран-реформаторов по условиям налогообложения. За последние пять лет у нас отменили 17 налогов и сборов. С 1 января этого года предприятия и бизнесмены освобождены от уплаты сбора в фонд поддержки сельхозпроизводителей, местного налога с продаж в розничной торговле, налога на покупку транспорта, а также сбора за парковку. Остается всего пять 5 платежей. При этом предпринимателю вернут НДС не за месяц, как раньше, а всего за пять дней.

Владислав Татаринович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Все эти меры имеют комплексный характер и в результате обеспечат реально упрощение порядка исчисления уплаты основных налоговых платежей, упрощение в целом порядка взаимоотношений с налоговыми органами. Введение в действие с 1 января 2010 года Особенной части Налогового кодекса станет, в определенной степени, одним из завершающих этапов по реформированию в целом нашей законодательной базы.

Новая система налогообложения — это не только большая экономия для предприятий, но и серьезный экономический двигатель: оборотные средства будут пополняться быстрее, а значит, будет больше возможностей для развития бизнеса. При этом, налог на прибыль предпринимателям можно будет уплачивать на выбор — ежемесячно или ежеквартально. Правда, ставка НДС выросла на 2 %, впервые за три года. Зато налог на прибыль, полученную в виде дивидендов, уменьшен ровно наполовину – до 12%. С 1 января и проверки бизнесменов будут по новым правилам. В основном — по конкретным заявлениям. Меньше ходить должны теперь к добросовестным плательщикам налогов. Если предприятие с присвоенной категорией высокого риска проверено и нарушений нет, контролеры должны появиться на пороге не ранее чем через 2 года. Правда, с лжепредпринимателями и контрагентами, зачисляющими на их счета деньги, разговор будет жесткий.

Светлана Дубровская, начальник управления анализа, планирования и координации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

У нас достаточно информации о таких субъектах. На сегодняшний день мы треть отработали эти организации. Результаты впечатляющие: уже 30 млрд. рублей допричислений, есть уголовные дела. Этот вопрос будет оставаться у нас на контроле и в 2010 году.

В общей сложности налоговая нагрузка на бизнес снижена на полпроцента. Специалисты считают, что и роста цен в Беларуси не предвидится, несмотря на увеличение ставки НДС. Ведь с вводом упрощенной системы налогообложения предприятия не будут платить ничего лишнего.