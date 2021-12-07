Прямой эфир

С 1 января 2022 года Беларусь запретит ввоз некоторых товаров из экономически недружественных стран

07 декабря 2021 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь с 1 января 2022 года запретит ввоз некоторых товаров из государств, которые поддерживают экономические ограничения в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 1 января 2022 года Беларусь запретит ввоз некоторых товаров из экономически недружественных стран-1

Постановление Совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания. Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств. В случае, если экономическое давление в отношении нашей страны продолжится, Беларусь сохранит за собой право расширять перечень запрещенных товаров.  

# Санкции # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Отработали три предприятия». Министр экономики Беларуси рассказал о развитии импортозамещения в стране
07 декабря 2021 16:47

«Отработали три предприятия». Министр экономики Беларуси рассказал о развитии импортозамещения в стране

«Нужны гусеничные тракторы». Какую ещё белорусскую продукцию хотят производить в Башкирии?
07 декабря 2021 16:31

«Нужны гусеничные тракторы». Какую ещё белорусскую продукцию хотят производить в Башкирии?

«Новые подходы в производстве нам очень приглянулись». В каких направлениях планирует сотрудничество с Беларусью Алтайский край?
07 декабря 2021 14:37

«Новые подходы в производстве нам очень приглянулись». В каких направлениях планирует сотрудничество с Беларусью Алтайский край?