С 1 января 2022 года Беларусь запретит ввоз некоторых товаров из экономически недружественных стран

Новости Беларуси. Беларусь с 1 января 2022 года запретит ввоз некоторых товаров из государств, которые поддерживают экономические ограничения в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановление Совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также предназначенных для детского питания. Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств. В случае, если экономическое давление в отношении нашей страны продолжится, Беларусь сохранит за собой право расширять перечень запрещенных товаров.