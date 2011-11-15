С 1 января 2012 года госзакупки в Беларуси будут проводить на электронных аукционах

Это предусмотрено соглашением, которое приняли страны Таможенного союза.

Начальная стоимость товаров и услуг при таких сделках будет минимальной и выгодной для покупателей. Максимальное снижение может составлять до 50%. А принцип анонимности участников исключает возможность сговора или влияния на поведение конкурентов.

Главное - новая форма закупок позволяет сокращать временные и финансовые затраты. Так, за довольно непродолжительное время на электронных аукционах заказчики сэкономили уже более 160 миллионов рублей.

Пока в электронных аукционах могут участвовать только белорусские предприниматели. Вскоре такая возможность появится у бизнесменов из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.