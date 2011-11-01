С 1 ноября большинство белорусов получат прибавки к доходам

В Беларуси с 1 ноября бюджет прожиточного минимума составит 574 тысячи 790 рублей. Благодаря этому увеличились и пособия семьям, воспитывающим детей.

Пенсии повысятся примерно на 22%. Трудовые пенсии пересчитают, исходя из среднего заработка работников за третий квартал.

Перерасчёт также коснется минимальных трудовых и социальных пенсий, а также надбавок и повышений в связи с ростом бюджета прожиточного минимума.

В Беларуси вводятся дифференцированные доплаты. Они будут начисляться бюджетникам ежемесячно. Размер суммы зависит от разряда специалиста. Дополнительно можно получить до 240 тысяч рублей. Причем эти деньги не учитываются при исчислении премий, надбавок и других выплат.

Ежемесячные доплаты также ждут и студентов — 65 процентов от стипендии.

С 1 ноября в Беларуси действуют и новые потребительские бюджеты. Так, на семью из четырех человек в месяц приходится почти 900 тыс рублей. Этот показатель - основа для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство или приобретение жилья.

Об этом сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.