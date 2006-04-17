С 1 мая повышаются тарифы на электроэнергию

Об этом сообщили в концерне "Белэнерго". В соответствии с постановлением Совета министров, стоимость 1 кВт.ч. электроэнергии для домов и квартир с электрическими плитами составит Br67,7, для остальных - Br 93,4. Электроэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения домов с электрокотлами мощностью более 5 кВт в часы ночного минимума нагрузок будет стоить Br 93,4 за 1 кВт.ч., в остальное время - Br466,4. Для раздельной тарификации необходим счетчик, учитывающий почасовой расход энергии. Повышение тарифов на электроэнергию находится в пределах установленного ограничения, согласно которому рост стоимости услуг ЖКХ не должен превышать 5 долларов в год.