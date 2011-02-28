С 1 марта в силу вступает указ Президента о либерализации ценообразования

Нововведение улучшит условия ведения бизнеса и повысит конкурентоспособность белорусской экономики. Отныне, фирмы и производители смогут сами устанавливать цены и тарифы. Однако в отношении ряда товаров и услуг госрегулирование сохранится.

Полгода назад Игорь Ерофеев только зарегистрировал собственное дело. Сегодня уже расширяется. Первое весеннее изменение на законодательном уровне придает еще больше уверенности в бизнесе.

Игорь Ерофеев, предприниматель:

Мы теперь можем на каждую коллекцию подходить индивидуально, исходя из покупательной способности населения, конъюнктуры рынка, исходя из того, что человек может заплатить. Конкуренты не дадут поднять цену, которая для рынка неприемлема.

Спрос, предложение и здоровая конкуренция должны сыграть в пользу потребителя. Чем больше игроков на рынке, тем у покупателя больше шансов получить дешевый товар.

Скажем, есть два магазина. В каждом из них есть определенный товар, к примеру, яблоко. В одном оно стоит две тысячи рублей, а во втором – три тысячи. Понятно, там, где цена ниже, покупательский спрос выше. Следовательно, второму магазину ничего не остается, как сбрасывать цену.

Свободное ценообразование уменьшит и количество бумаг. Индексы цен. Прейскуранты, их согласование. С завтрашнего дня это уже прошлое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вместе с ним и административные правонарушения.

Александр Калиновский, заместитель председателя комитета экономики – начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:

Кто-то несвоевременно подал эти документы, кто-то оформил их задним числом. Нарушил их механизм – попал под штрафные санкции. Указ их освобождает от достаточно серьезной, кропотливой, хлопотной работы по согласованию и составлению необходимых калькуляций.

Есть, конечно, исключение. Ставить свои цены не смогут организации-монополисты. Государство оставляет за собой право также регулировать стоимость так называемых стратегических товаров.

Игорь Фомин, директор Департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Это молоко, это мясо, это хлеб, кефир, сметана, товары для детей. Это основные социальные товары.

Ситуация на рынке в связи с отменой этих индексов нисколько не изменится. Потому что правительством не устанавливаются эти индексы в течение уже двух лет.

Беларусь намерена войти в 30-ку мировых государств с благоприятным деловым климатом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отправной точкой уже стала Директива № 4. Новый документ – очередной шаг к конкурентоспособной и инициативной экономике.