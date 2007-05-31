С 1 июля вступит в силу новый Таможенный Кодекс Беларуси

В нем - прогрессивные методы оформления транзитных грузов, упрощенные таможенные процедуры. В законе прямого действия обозначены права и обязанности, как инспекторов таможни, так и субъектов хозяйствования. В статьях закреплен конкретный перечень требуемых документов, которые перевозчик должен предъявить при пересечении границы. Кроме того, в Таможенном Кодексе обозначен новый принцип декларирования - электронный. За считанные минуты компьютер будет запрашивать информацию из различных министерств и ведомств и проверять достоверность данных.