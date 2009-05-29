С 1 июля санитарный контроль на внешней границе Союзного государства

Таможенные органы и министерства транспорта двух стран внесли программу, которая ликвидирует барьеры при пересечении внутри-государственной границы.

«Мы обсудили выход на внешнюю границу. Есть воля наших президентов, чтобы на 1 января 2010 года выйти на внешнюю границу. Министры сельского хозяйства двух стран доложили сегодня, что мы снимем санитарный контроль с 1 июля текущего года», — заявил Сергей Сидорский по итогам расширенного заседания Совета Министров Союзного государства в Минске.

По его словам, российская сторона внесла предложение по системе отслеживания движения товаров по территориям государств. Белорусская сторона с этим согласилась. «Таможенные органы и министерства транспорта внесли хорошую программу, где мы должны снять барьеры при пересечении внутригосударственной границы, — отметил белорусский премьер. — Причем по легковым транспортным средствам и гражданам мы приняли решение, что в течение шести месяцев можно свободно перемещаться, не отмечаясь на границе под Смоленском и Брянском».