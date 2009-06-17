С 1 июля изменяется порядок начисления амортизации

Постановление №37/18/6 «Об утверждении инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов» принято в целях упрощения исчисления амортизационных отчислений и формирования амортизационных фондов.

Исключение составят ранее принятые на учет основные средства и нематериальные активы, начисление амортизации по которым может осуществляться в соответствии с порядком, установленным организацией согласно законодательству, действовавшему до вступления в силу постановления.

Новая инструкция в целом сохраняет основные механизмы и принципы действующей системы начисления и использования амортизации. Вместе с тем систематизируются ее основные положения, уточняется логика изложения, конкретизируются и упрощаются отдельные нормы, регулирующие порядок начисления и использования амортизационных отчислений, учитываются изменения, произошедшие в юридической и экономической терминологии.

Документ также конкретизирует виды амортизируемой стоимости и случаи их применения. Более последовательно изложена глава об объектах амортизации. Расширены и упрощены подходы к определению и корректировке нормативных сроков службы и сроков полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов. Из текста инструкции исключена подробная регламентация в отношении рекомендуемых форм (регистров) расчета амортизационных отчислений от стоимости объекта основных средств (нематериальных активов), сообщает БЕЛТА.