С 1 июля автохлам из Европы и США покупать будет невыгодно – поэтому за три месяца в Беларусь его ввезено больше, чем за весь прошлый год

Сегодня на бензиновый автомобиль до трех лет с объемом двигателя не более 1,5 литров «растаможка» стоит 60 евроцентов на кубический сантиметр. С 1 июля эта цена вырастет почти в 4 раза. Стоимость семилетней машины с таким же объемом двигателя составит более 4 евро на кубический сантиметр. Что касается подержанных бензиновых автомобилей с объемом двигателя более 2,5 литров, здесь ставка увеличится также до 4 евро. А при превышении объема двигателя 3-х литров – более 5 евро.

Кроме того, ставки станут комбинированными. Это означает, что новые пошлины будут включать в себя как стоимостные, так и количественные показатели. Т.е. – цену, объем двигателя и возраст авто. В зависимости от вида комбинированной ставки пошлина будет определяться либо путем сравнения, либо путем сложения. Проще говоря, сегмент старых автомобилей с мощными двигателями будет отрезан полностью.

Первыми ценовой шок испытали автосалоны. По новым ставкам юридические лица работают уже полтора года. Цены на новые машины выросли, а объемы продаж сократились в разы. За январь 2010 года белорусскую границу пересекли около 175 тысяч автомобилей. Только 16 тысяч из них – новые, лишь 7 тысяч из них – импортированные салонами. Белорусы предпочитают ездить на подержанных авто. 95% автомобилей – б/у, ввозимые физическими лицами.

Павел Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Разница в культуре потребления. Есть, скажем, 20 тысяч долларов. Наш человек бежит покупать автомобиль из Америки, Германии с малым пробегом. Европейский покупатель ищет за такую же сумму новый автомобиль в салоне. В Германии, Литве, Польше выгребли все, что можно. Сами немцы смеются, что белорусы смели весь металлолом, который даже и не планировали продавать.

В ожидании перемен белорусы за три месяца ввезли в страну иномарок больше, чем за весь минувший год. Почти 200 тысяч. Ежедневно только на одном пункте пропуска «Бенякони» оформляется до сотни автомобилей. Белорусские таможенники говорят, что пропускают машин на 20-30% больше, чем это позволяет мощность погранпереходов.

Белорусы предпочитают Фольксваген, Ауди и Форд. Самая ходовая ценовая категория - около 5-6 тысяч долларов. Правда, за такие деньги можно рассчитывать лишь на потрепанную жизнью немецкую десятилетку.

В Литве, которая стала перевалочной базой для авто б/у и стран Евросоюза, взвинтили цены. Без 6 тысяч долларов обычному белорусу на хорошую покупку рассчитывать не приходится. Да и после покупке без дополнительных вложений не обойтись. Большинство автомобилей, появляющихся на наших рынках, прошли огонь и воду.

В МРО ГАИ не протолкнуться. Некоторые приходят с семьями. Привлечены все сотрудники Госавтоинспекции. Автовладельцы по-прежнему вынуждены проводить сутки в ожидании. Только в Минске ежедневно на учет становится около 800 автомобилей. Справиться с таким потоком сотрудники МРО не в силах.

Дмитрий Ткачев, старший инспектор ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если сравнить: за март 2010 было снято 8,5 тысяч машин, за март 2011 - 20 тысяч. Нагрузка на каждого сотрудника Регистрационного отделения увеличилась в два - два с половиной раза. Это действительно очень тяжело.

Автовладельцы:

Ажиотаж временный.

Я пригнал сюда автомобиль во вторник. В среду я поставил на учет. Спустя неделю я забираю номера.

Ажиотаж — дело естественное, а вот работа таможенных органов, органов оформления и пограничного контроля... Они могли бы и приготовиться. Здесь нет ничего такого неустранимого. Я стоял 16 часов. Плюс еще у меня на таможне были не в порядке документы, и там я провел еще пол суток. Это невыносимо.

По прогнозам экспертов, количество иномарок в этом году увеличится на 40% по сравнению с 2010 годом. Но автотранспорт в стране не задерживается. Многое уходит за восточную границу. Самые предприимчивые продавали квартиры и на все деньги покупали авто. Те, что успел ввезти товар до 1 января 2010 года, смог неплохо заработать. В интернете даже появились схемы, как купить дешевый автомобиль с Беларуси.

Вадим Овсянкин, ведущий программы «Автопанорама», корреспондент газеты «Ведомости» и член жюри европейского конкурса «Автомобиль года»:

Ажиотаж — психологическая проблема. Культ автомобиля остался с советских времен. Тогда нужно было стоять в очереди и ждать несколько лет. Пришла перестройка. Человек покупал себе иномарку, живя в убогой квартире. У японцев отношение к автомобилю, как к бытовой технике (стиральной машине). Купил, три года попользовался и выкинул.

Второй момент - в желании за короткий промежуток времени заработать много денег.

Не поменяются ли таможенные пошлины раньше 1 июля?

Александр Валиев, начальник отдела методологии таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Эти слухи являются безосновательными. Решение о том, что до 1 июля 2011 года в Беларуси будут действовать ранее существовавшие ставки пошлин на легковой автотранспорт, было принято прошлым летом. 5 июля в г. Астане три президента подписали соответствующий документ.

Для официальных дилеров эти правила изменились еще 1 января 2010 года. Как автомобильный бум сказывается на автодилерах?

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации РБ, директор крупного автомобильного дилера:

В прошлом году более трети ввезенных новых автомобилей были ввезены физическими лицами по низкой таможенной ставке. Им было выгодно поехать в автоцентры соседних стран, увезти туда валюту, налоги и привезти авто по льготной пошлине. Активно ввозились очень дорогие машины. В этом году ситуация повторилась. Автомобильный бизнес просто замер в ожидании 1 июля. Он будет рассматривать свое развитие только в рамках выравнивания таможенных пошлин и выравнивании ситуации на валютном рынке.

Какова ситуация на таможенных пунктах?

Александр Валиев:

По пограничным пунктам ввоза автомобилей штатная численность сотрудников увеличена почти в три раза. Это беспрецедентные меры, которые приняты для того, чтобы справиться с ожидаемым потоком. Возможно, он еще будет нарастать до 1 июля. Можно заранее интересоваться, через какой пункт легче ехать, где меньше очередь. Процедура та же, что существовала и год, и три назад. Она заключается в заполнении пассажирско-таможенной декларации и уплате таможенных платежей.

Насколько новые пошлины защищают интересы не только российского легкового автопрома, но и белорусского грузового автопрома?

Александр Валиев:

Единый таможенный тариф сформирован в части протекционистской защиты грузового транспорта в пользу защиты белорусского производства. Высокие таможенные пошлины установлены на те тягачи, которые являются конкурентами продукции Минского автомобильного завода. На тягачи, которые соответствуют классу «Евро-4», «Евро-5», ввозная таможенная пошлина достаточно низкая, 5%. Установлена она с тем, чтобы не только белорусская автомобильная промышленность могла хорошо развиваться в условиях Таможенного союза, но и транспортная отрасль. Чтобы международные автомобильные автоперевозчики также могли обновлять свой парк.

Ситуация на литовско-белорусской границе на начало апреля 2011 года