С 1 апреля упрощается порядок ввоза легковых автомобилей в Россию из Беларуси

Таможенники теперь не будут требовать справок от физлиц на вывоз машин из Беларуси.

Беларусь, Россия и Казахстан отменяют внутренние торговые границы и переносят их на внешние контуры Таможенного союза. Это новшество будет действовать с 1 июля.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Несмотря на то, что экономики у нас разные, но администрирование должно быть общее. Если нет единого администрирования — нет Таможенного союза. Потому мы сегодня и рассматривали эти проблемы и пришли к общему знаменателю по единым для нас вопросам. Все условия для переноса контроля с внутренних границ сегодня исполнены.

В рамках трехсторонней встречи руководители таможенных ведомств договорились также о едином информационном взаимодействии. До этого у Беларуси, России и Казахстана были проблемы с электронными сообщениями, необходимыми для контроля перевозки иностранных товаров. Благодаря новой системе бумажные технологии заменит электронная, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации:

Взаимоотношения в рамках таможенных комитетов России и Беларуси не вызывают опасений. В последнее время идет разносторонняя работа, и сейчас принципиальные проблемы уже решены. А те, которые будут появляться в дальнейшем, мы сможем решить в рамках нашего таможенного сообщества