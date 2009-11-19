Рынок труда в ЕС: в Латвии меньше всего шансов найти работу

Журнал Forbes оценил шансы жителей ЕС в поисках рабочего места.

Согласно произведенным Организацией экономического сотрудничества и развития подсчетам, уровень безработицы в Латвии достиг уже 19,7%. При этом уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 25 лет в Латвии и вовсе достиг неимоверных 33,6%. Правда, по данным Латвийской службы занятости безработица в Латвии составляет около 14,7%.

На втором месте с конца в обзоре Forbes разместилась Испания — уровень безработицы здесь достиг 19,3%.

Литва и Эстония заняли третье и четвертое место соответственно, правда, здесь специалистам Forbes пришлось учитывать данные не третьего, а второго квартала — новейшие данные по Эстонии и Литве пока недоступны.

Наилучшие шансы найти работу — в Норвегии, здешний уровень безработицы в 3,2% — самая низкий в Европе. Далее следует Швейцария — 4,2%, но обе эти страны не являются членами Европейского союза и их статистика недоступна Eurostat, пишет NEWSru.com.