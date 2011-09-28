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Рыночный курс доллара в Беларуси снова снизился

28 сентября 2011 10:27
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По итогам очередного дня торгов на дополнительной биржевой сессии доллар снизился на Br70 и составил Br7690, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 28 сентября курс доллара США установлен на уровне Br7690. Для сравнения: по итогам предыдущего дня торгов, 27 сентября, он составлял Br7760, а в первый день торгов, 14 сентября, - Br8600. С начала торгов белорусский рубль укрепился по отношению к доллару почти на 10,6%.

Рыночные курс российского рубля и евро по итогам очередного дня торгов на дополнительной биржевой сессии практически не изменились. Курс российского рубля с 26 сентября остается неизменным - Br241 за один российский рубль. Курс евро по сравнению с 27 сентября снизился на Br30 и составил Br10470.

После установления рыночных курсов на допсессии белорусский рубль укрепился по отношению к российскому рублю почти на 21%, к евро - почти на 13,5%.

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