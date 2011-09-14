Рыночный курс доллара по итогам первых торгов на дополнительной биржевой сессии составил Br8600

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас Надольный, передает корреспондент БЕЛТА. Курс российского рубля составил Br305, евро - Br12100, добавил Тарас Надольный.

Нацбанк удовлетворен тем, как прошли первые торги, хотя число заявок на покупку существенно превышало число заявок о продаже. "Это достаточно хороший результат с учетом того, что предложение было совсем небольшим", - отметил Тарас Надольный. Он также сообщил, что объем предложения не превысил 5% среднедневной экспортной выручки - это примерно $8 млн. "Участники торгов заняли выжидательную позицию, поэтому можно говорить, что мы находимся примерно на верхнем уровне возможного курса", - сказал Тарас Надольный. По его словам, дополнительная сессия будет проходить ежедневно. Нацбанк Беларуси ожидает в краткосрочном периоде снижения курсов по всем основным валютам.

Первые торги на допсессии прошли в свободном режиме, без вмешательства Нацбанка.

Нацбанк Беларуси не видит необходимости быстро сближать официальный и рыночный курсы. Как отметил Тарас Надольный, острой необходимости сближения официального курса и рыночного курса, который сегодня установлен на допсессии, пока нет. По его мнению, для выхода на единый равновесный курс понадобится около 1,5-2 месяцев.

По его словам, в настоящее время сложно прогнозировать придется "подтягивать" официальный курс к рыночному или нет. "Нам бы все-таки, конечно, хотелось, чтобы курс дополнительной торговой сессии подтянулся к официальному курсу, но жизнь покажет", - констатировал зампредседателя Нацбанка.