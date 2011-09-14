Рыночный курс доллара по итогам первых торгов на дополнительной биржевой сессии составил 8 600 рублей

Об этом сообщил представитель Нацбанка Республики Беларусь. Курс российского рубля – 305 белорусских, евро – 12 100. Первые торги на допсессии прошли в свободном режиме, без вмешательства Нацбанка.

Число заявок на покупку существенно превышало число заявок о продаже. Для выхода на единый равновесный курс, как отметили в главном финансовом учреждении, понадобится около полутора-двух месяцев. При этом Нацбанк ожидает в краткосрочном периоде снижения курсов по всем основным валютам.

Тарас Надольный, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы удовлетворены ходом торгов. С учетом того, что предложение было совсем небольшим, участники торгов, продавцы заняли выжидательную позицию, поэтому можно говорить, что мы находимся примерно на верхнем уровне возможного курса.

Напомню, открыть дополнительную сессию на бирже и в дальнейшем выйти на равновесный курс поручил президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Коммерческие банки в Беларуси уже начали операции с валютой в обменных пунктах. Так, доллар продается в среднем за 8 700, покупается за 8 200. В некоторых обменных пунктах валюта уже есть, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».