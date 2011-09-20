Рыночные курсы основных видов валюты в Беларуси продолжают снижение

Таким образом, с 14 сентября белорусский рубль укрепился по отношению к доллару на 6,7%. Российский рубль сегодня Br255, евро — Br10 970.
Национальный банк по-прежнему воздержался от интервенций. Объем сделок сегодня возрос ещё на четверть и составил почти 59 млн долларов в эквиваленте.
Как сообщалось ранее, Нацбанк Беларуси ожидает в краткосрочном периоде снижения курсов по всем основным валютам. Для выхода на единый равновесный курс понадобится до двух месяцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».