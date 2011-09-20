Рыночные курсы основных видов валюты в Беларуси продолжают снижение

По итогам очередного дня торгов на дополнительной сессии белорусской валютно-фондовой биржи курс доллара снизился на 430 рублей и составил Br8030. В первый день торгов он был Br8600.

Таким образом, с 14 сентября белорусский рубль укрепился по отношению к доллару на 6,7%. Российский рубль сегодня Br255, евро — Br10 970.

Национальный банк по-прежнему воздержался от интервенций. Объем сделок сегодня возрос ещё на четверть и составил почти 59 млн долларов в эквиваленте.

Как сообщалось ранее, Нацбанк Беларуси ожидает в краткосрочном периоде снижения курсов по всем основным валютам. Для выхода на единый равновесный курс понадобится до двух месяцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».