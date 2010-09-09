Рыбхозы готовы обеспечить страну свежим продуктом, но почему белорусы покупают замороженную морскую рыбу?

Сегодня белорусские рыбхозы оценивают первый урожай. Пресноводными карпами обещают обеспечить страну на 100%. Но найдёт ли каждая рыбка своего покупателя, если прилавки заполонила морская замороженная.

В меню Ани рыба на первом месте. Пищу для мозга она покупает с завидной регулярностью. Для студентки «рыбные дни» — это и источник энергии и цемент для молодых костей.

Анна, студентка:

Некоторое время назад я исключила из своего рациона мясную пищу, поскольку считаю, что такой рацион будет здоровым. Предпочитаю покупать нашу пресноводную живую рыбу, а не ту которую везут откуда-то несколько раз замороженную-перемороженную, неизвестно чем пропитанную.

В этом году рыбхозы планируют выложить на белорусские и российские прилавки 17 тысяч тонн продукции. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

Викентий Завадский, заместитель директора Департамента по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода:

Нам хотелось бы, чтобы мы больше рыбы реализовывали через нашу торговую сеть. В настоящее время аквариумы установлены примерно в тысяче магазинов, а реализацией рыбы морской занимается около 6 тысяч магазинов по республике.

И сами потребители отдают предпочтение морской рыбе. То ли ассортимент речной не впечатляет, то ли пиар-кампания недостаточная. Статистика — 18 килограммов заморской рыбы съедает белорус за год, когда своей пресноводной, не более полутора.

Они с рыбхозами не договорились. Этот специализированный рыбный магазин представляет широкий ассортимент продукции...

Оксана Павлова, товаровед:

В нашем магазине представлена речная рыба в неплохом ассортименте, есть в продаже и лещ мороженый, и краснопёрка, сом мороженый, щука.

…но рыбок из белорусских рек и озёр здесь можно пересчитать по пальцам. Пресноводной, которой рыбхозы производят предостаточно, здесь почему-то практически не оказалось.

Морская рыба, попавшая к нам через долгие логистические передряги, вызывает вопросы. Толстый слой льда скрывает истинное лицо иностранок.

Покупательница:

Я вот один раз положила в тарелку, чтобы разморозить, так полтарелки воды и есть уже нечего.

Чтобы действительно оздоровиться, специалисты рекомендуют по возможности покупать свежую рыбу. Только в ней сохранены все необходимые микроэлементы. Ведь, чем дольше она добиралась до нас, тем больше и сильнее замораживалась. Такая рыба, конечно, не повредит, но и полезных веществ в себе практически не несёт.