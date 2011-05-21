Румас: У нас так выросли продажи, что мы скоро рассчитаемся со всеми кредитами

Брест по праву можно называть уже соляной столицей. За последние дни здесь продали горы сыпучего ингредиента — более 800 тонн. Это при том, что обычно в день уходило 10 тонн. Такой тяги к солененькому магазины не ожидали. Вынуждены были оперативно дозаказывать товар. Зато такой спрос оказался к столу предприятиям. Растут объемы продаж, растет и выручка.
Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Некоторые предприятия просят: только не ограничивайте, потому что у нас так выросли продажи, что мы скоро рассчитаемся со всеми кредитами и, если можно, никаких мер не предпринимайте, пусть продажи продолжают расти.
И молоко, и сахар, и мясо, и соль — можно продолжить этот список — будут на отечественных прилавках даже в ущерб экспорту. Торговля полностью обеспечит ажиотажный спрос.
Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:
Сегодня на «Мозырьсоли» — машины со всех областей республики, на «Беларуськалии» также автотранспорт загружается солью. Все ближайшие дни будет вестись поставка этого товара в полном объеме. Если кому-то захотелось запастись сахаром в ещё больших объёмах — пожалуйста. Мы эти потребности обеспечим. Этого товара, как и соли, достаточно сегодня в Беларуси, чтобы перекрыть все имеющиеся потребности. Думаю, нам всем надо немного успокоиться, ведь проблем никаких нет.
С молотка уходит бытовая техника. Берут целыми партиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отечественные предприятия получили задание увеличить поставки. Но забывать о контрактах тоже не стоит.
Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:
Ну как можно в доме иметь 10 телевизоров? Если только на продажу. Или холодильники. Зачем их 2-3 штуки? Это экспортоориентированный товар — он приносит государству валюту, а за нее мы можем закупать те товары, которые в Беларуси не производятся. В частности, чай, кофе. Необходимо к сложившейся ситуации относиться с пониманием.