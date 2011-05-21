Румас: У нас так выросли продажи, что мы скоро рассчитаемся со всеми кредитами

В Брестской области за последние дни продали 800 тонн соли Соль, сахар, макароны, бытовая техника. Все эти позиции в топ-листах по продажам сегодня на первом месте. Вот только ажиотаж на них вызван неоправданно высоким потребительским спросом. Какова ситуация по всей республике? Это сегодня обсудили на видеоконференции регионов.

Брест по праву можно называть уже соляной столицей. За последние дни здесь продали горы сыпучего ингредиента — более 800 тонн. Это при том, что обычно в день уходило 10 тонн. Такой тяги к солененькому магазины не ожидали. Вынуждены были оперативно дозаказывать товар. Зато такой спрос оказался к столу предприятиям. Растут объемы продаж, растет и выручка.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Некоторые предприятия просят: только не ограничивайте, потому что у нас так выросли продажи, что мы скоро рассчитаемся со всеми кредитами и, если можно, никаких мер не предпринимайте, пусть продажи продолжают расти.

И молоко, и сахар, и мясо, и соль — можно продолжить этот список — будут на отечественных прилавках даже в ущерб экспорту. Торговля полностью обеспечит ажиотажный спрос.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Сегодня на «Мозырьсоли» — машины со всех областей республики, на «Беларуськалии» также автотранспорт загружается солью. Все ближайшие дни будет вестись поставка этого товара в полном объеме. Если кому-то захотелось запастись сахаром в ещё больших объёмах — пожалуйста. Мы эти потребности обеспечим. Этого товара, как и соли, достаточно сегодня в Беларуси, чтобы перекрыть все имеющиеся потребности. Думаю, нам всем надо немного успокоиться, ведь проблем никаких нет.

С молотка уходит бытовая техника. Берут целыми партиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отечественные предприятия получили задание увеличить поставки. Но забывать о контрактах тоже не стоит.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Ну как можно в доме иметь 10 телевизоров? Если только на продажу. Или холодильники. Зачем их 2-3 штуки? Это экспортоориентированный товар — он приносит государству валюту, а за нее мы можем закупать те товары, которые в Беларуси не производятся. В частности, чай, кофе. Необходимо к сложившейся ситуации относиться с пониманием.