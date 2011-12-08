Румас: Потребности в дополнительном финансировании в этом году у Беларуси нет

Новости Беларуси, Минск. Белорусское правительство намерено улучшить инвестиционный и деловой климат в республике. В частности, планируется снизить ставку налога на прибыль до 18%. Об этом сегодня заявил вице-премьер Сергей Румас на международной конференции в Минске.

По его мнению, потенциал Беларуси в привлечении зарубежных капиталов полностью не реализован. В целом их объем за последние пять лет вырос более чем в 20 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас также отметил, что дополнительным стимулом для привлечения инвесторов сегодня является сотрудничество с МВФ. Работа с фондом сегодня строится не только с целью получения кредита. В глобальном масштабе потребности в дополнительном кредитовании у Беларуси сейчас нет.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На конец текущего года мы выйдем на объем золотовалютных резервов на уровне $7,6 млрд. Этого вполне достаточно и это соответствует всем взятым на себя обязательствам, поэтому потребности в дополнительном финансировании в этом году нет.

На конференцию в Минск приехали десятки зарубежных инвесторов. В частности, из Германии, Литвы и России. Прошел ряд двусторонних встреч. Многие к концу дня заговорили о реальных контрактах.

Вольфганг Шульц, директор компании-инвестора в сегменте кабельных сетей (Германия):

Мы, инвесторы, верим, что Беларусь обладает хорошими перспективами для того, чтобы вкладывать сюда деньги. Мы, в частности, собираемся сотрудничать с небольшими компаниями в области новейших информационных технологий.

Редас Клупшас, генеральный директор компании по производству машин и механизмов (Литва):

Мы соседи, много лет живём и работаем вместе. При Советском Союзе наши заводы были в одном министерстве. И после этого у нас тоже остался интерес, остались знакомые, с которыми мы дальше хотим продолжить работать.