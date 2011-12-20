Новости Беларуси. Накануне в Москве заседание «тройки» завершило формирование нормативно-правовой базы, которая позволяет Единому экономическому пространству с 1 января начать работать в полном масштабе.

Президенты России, Беларуси и Казахстана приняли решение о вступлении в силу всех 17 договоров. Также был сформирован персональный состав Евразийской экономической комиссии, избран председатель и распределено кураторство департаментов. Представители от Беларуси будут курировать промышленность, сельское хозяйство, вопросы субсидий, таможенной политики, техрегламентов и фитосанитарных норм. Все эти направления — наиболее важные для Беларуси в силу специфики экономического положения нашей страны в ЕЭП.

И как сообщил сегодня вице-премьер Сергей Румас, Беларусь может рассчитывать на получение второго транша кредита из антикризисного фонда ЕврАзЭС в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Остался один вопрос в рамках взятых на себя обязательств —подписание указа главы государства о передаче непрофильных активов Национального банка. Проект указа завизирован всеми и находится в Администрации Президента. Мы ожидаем его подписания на этой неделе. Соответственно, сразу денежные средства поступят в Беларусь.