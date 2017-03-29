Новости Беларуси. Модернизация предприятий и создание новых рабочих мест. Сегодня руководство Федерации профсоюзов посетило одно из деревоперерабатывающих предприятий в Брестской области.

На встрече с трудовым коллективом обсуждались вопросы занятости и переобучения.

Как было отмечено, в высокой квалификации всегда заинтересованы две стороны – и наниматель, и сам рабочий.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Получается, что происходит сокращение. Если человек высокой квалификации, он всегда будет востребован на рынке труда, сегодня у нас обхват переобучения, повышения квалификации у нас в Беларуси небольшой.

В Западной Европе это доходит до 80 процентов охвата.