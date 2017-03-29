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Руководство Федерации профсоюзов посетило одно из деревоперерабатывающих предприятий в Брестской области

29 марта 2017 16:31
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Новости Беларуси. Модернизация предприятий и создание новых рабочих мест. Сегодня руководство Федерации профсоюзов посетило одно из деревоперерабатывающих предприятий в Брестской области.

На встрече с трудовым коллективом обсуждались вопросы занятости и переобучения.

Как было отмечено, в высокой квалификации всегда заинтересованы две стороны – и наниматель, и сам рабочий.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Получается, что происходит сокращение. Если человек высокой квалификации, он всегда будет востребован на рынке труда, сегодня у нас обхват переобучения, повышения квалификации у нас в Беларуси небольшой.

В Западной Европе это доходит до 80 процентов охвата.

Руководство Федерации профсоюзов посетило одно из деревоперерабатывающих предприятий в Брестской области-1

  Ранее Федерация профсоюзов вышла с инициативой о включении в коллективные договоры предприятий пунктов, предусматривающих затраты на переобучение и повышение квалификации работников при проведении модернизации.

На данном дерево-перерабатывающем предприятии,

создав новое современное производство, сумели сохранить рабочие места за счет того, что наладили более глубокую переработку древесины, параллельно наращивая мебельное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Михаил Орда

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