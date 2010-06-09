Руководство Алтайского края заинтересовано в новых поставках белорусской техники

Белорусская сельхозтехника всегда в цене на Алтае. Сегодня руководство этого российского региона встречалось с белорусскими парламентариями.

Продуктивный торгово-экономический диалог начался более десяти лет назад. Главная сфера двусторонних интересов — сельскохозяйственная техника.

Алтайский край — один из крупнейших аграрных регионов России. На местных полях работают более 10 тысяч белорусских тракторов. Однако, на Алтае заинтересованы и в новых поставках.

Иван Лоор, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

Беларусь для нас является одним из стратегических партнеров. Техника ваших предприятий пользуется очень хорошим спросом и очень нами ценится. Те образцы, которые придут на производство, или придут на поля — первые экземпляры буквально в этом году — это как раз говорит о том, что наши отношения с годами будут только крепчать.