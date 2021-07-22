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Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?

22 июля 2021 15:05
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Новости Беларуси. В рамках встречи с белорусскими дипломатами обсудили в том числе и вопросы диверсификации экспорта белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?-1

Дипломаты высшего ранга ознакомились с деятельностью БУТБ в сфере организации и проведения экспортных биржевых торгов, а также возможностями электронной площадки как эффективного инструмента по наращиванию экспорта и диверсификации рынков сбыта.

Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Говорили о необходимости объединения усилий БУТБ и дипломатических представительств Республики Беларусь по привлечению зарубежных компаний на биржевые торги. Договорились о налаживании более тесного взаимодействия между БУТБ и загранучреждениями в сфере обмена информацией, организации совместных мероприятий и оказании содействия отечественным предприятиям-экспортерам.

Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?-4

Больше новостей экономики за 22 июля читайте здесь.

# Международное сотрудничество # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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