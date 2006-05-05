Руководители предприятий получать премии будут поквартально

В Беларуси с 1 июня отменяется ежемесячное премирование руководителей предприятий, а также их заместителей и главных специалистов: по решению правительства эти должностные лица смогут получать премии только по итогам работы за квартал.В аппарате Совмина пояснили, что данное постановление принято с целью привести в соответствие размеры дополнительных выплат руководителям предприятий с их реальным трудовым вкладом. Эта мера также позволит устранить необоснованно высокие доплаты директорскому корпусу, которые имеют место в ряде случаев при неэффективной работе предприятий и выплате зарплаты за счет кредитов. Как отметили в аппарате Совмина, данная мера является временной и она будет действовать 1,5 - 2 года.