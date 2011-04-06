Руководитель миссии МВФ по Беларуси: Системного экономического кризиса в стране нет

МВФ не видит проблем с конкурентоспособностью Беларуси. Системного экономического кризиса в стране нет. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель миссии МВФ по Беларуси Кристофер Джарвис.Он отметил, что Беларусь сможет осуществлять свои платежи по внешнему долгу, и подчеркнул, что у Беларуси хорошие долгосрочные перспективы экономического развития, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
. В Беларуси образованная, квалифицированная рабочая сила, и имеющийся потенциал необходимо использовать в максимально возможной степени, подчеркнул глава миссии МВФ по Беларуси.