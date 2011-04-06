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Руководитель миссии МВФ по Беларуси: Системного экономического кризиса в стране нет

06 апреля 2011 17:58
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МВФ не видит проблем с конкурентоспособностью Беларуси. Системного экономического кризиса в стране нет. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель миссии МВФ по Беларуси Кристофер Джарвис.Он отметил, что Беларусь сможет осуществлять свои платежи по внешнему долгу, и подчеркнул, что у Беларуси хорошие долгосрочные перспективы экономического развития, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В Беларуси образованная, квалифицированная рабочая сила, и имеющийся потенциал необходимо использовать в максимально возможной степени, подчеркнул глава миссии МВФ по Беларуси.
# Экономика

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