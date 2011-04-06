Руководитель миссии МВФ по Беларуси: Системного экономического кризиса в стране нет

Александр Лукашенко: Полная бесхозяйственность. Не дай Бог, я через год такое увижу

Александр Лукашенко требует максимально удешевлять строительство новых животноводческих комплексов. Об этом Президент Беларуси заявил во время рабочей поездки по Брестской области. Показательный пример — крупное хозяйство «Беловежский» в Каменецком районе. Оно, как отметил глава государства, может быть образцом для других хозяйств страны.