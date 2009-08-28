Розничные цены на водку с 29 августа повысятся

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Постановлением Минэкономики № 145 утвержден новый прейскурант «Розничные цены на водку и спирт». Дано задание юридическим лицам, имеющим объекты оптовой, розничной торговли и общественного питания по состоянию на 29 августа произвести переоценку остатков водки и спирта в соответствии с утвержденным прейскурантом. Разница от переоценки остатков будет отнесена на результаты хозяйственной деятельности согласно законодательству Беларуси.



Новая прейскурантная розничная цена на наиболее массовые виды водки: «Аквадив», «Белая Русь серебряная», «Березовая», «Офицер» и др. установлена в размере Br7260 за бутылку 0,5 л без стоимости посуды. Ранее она стоила Br7080. Розничные цены на товары установлены без стоимости посуды. Договорные залоговые цены на многооборотную стеклянную тару для розлива водки, дополнительно включаемые в конечную розничную цену водки, в зависимости от типов бутылок и их оформления, предприятий-изготовителей в основном составляют от Br240 до Br320 за бутылку.



Как пояснили в Минэкономики, решение о повышении цен принято в целях компенсации увеличения ставок акцизов на водку и другую алкогольную продукцию и с учетом предложений концерна «Белгоспищепром», сообщает БЕЛТА.