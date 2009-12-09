Рождественские скидки и новогодние ярмарки

Министерство торговли объявило о начале новогодних продаж и распродаж.

Заключительное слово представителя Минторга на пресс-конференции звучало как тост на новогоднем корпоративе. А судя по тональности всей речи – дела в отечественной торговле идут хоть куда. 670 елочных базаров откроются с 19 декабря. Без малого полтысячи магазинов по стране будут работать круглосуточно. А отсутствие сандней и ремонтов до нового года — общее правило для всех торговых точек. И главное рождественское волшебство для взрослых — скидки. Они будут, правда, привлекательных для глаза европейских 80% увидеть не удастся. Минус треть — наш максимальный ценовой плинтус.

Ольга Скурко, заместитель начальника Управления организации торговли и услуг министерства торговли Республики Беларусь:

Скидки у нас небольшие, но все равно это существенно. Торговым организациям изначально невыгодно устанавливать большую цену, потому что конъюнктура рынка диктует продавать дешевле, чтобы продать быстрее.

Рождественские распродажи в Европе проводятся с целью большой выручки. Торговые надбавки там изначально в 2-3 раза больше, чем цена производителя. Поэтому перед новым годом потеряв даже 70% , магазин наваривает как минимум 30%.

У нас схема другая. Продавец и производитель просто-напросто договариваются. Чаще всего один и другой отрывает, как от сердца по 10 %, так и получаются наши пресловутые 20%, иногда даже 30% скидки. Чтобы привлечь покупателя, магазины на местах придумывают всевозможные рекламные ходы.

Скидки — новинка для белорусского потребителя. Многие вообще привыкли думать: раз снижают цену, значит, качество товара хромает или срок годности истекает. На самом деле, скидка, наверное, для того, чтобы подтвердить мнение психологов — шопинг поднимает настроение.

Предновогодняя торговля вышла за рамки, вернее за стены магазина. Ярмарки и базары - верный и уже проверенный шаг навстречу покупателю. 25 декабря на Октябрьской площади состоится, по словам организаторов, грандиозная купля-продажа. Здесь можно будет приобрести все — и на стол, и к столу. Обещают, что по сниженным ценам.