Теневой рынок не оказывает существенного влияния на развитие экономики Беларуси. Об этом сегодня в Минске заявил заместитель министра по налогам и сборам Василий Каменко. По его словам теневая экономика существует в каждом государстве. Основная задача специалистов ограничить ее, применяя упреждающие меры. И контроль за уплатой налогов - самый верный способ. Действенной мерой также является маркировка товаров контрольными знаками.



Только за этот год налоговыми службами и правоохранительными структурами за нарушение законодательства изъято 342 тысячи литров алкоголя на сумму более полутора миллиардов рублей. Конфисковано 22 миллиона штук сигарет. Теневая экономика сложно поддается контролю, но роста серого рынка в Беларуси не наблюдается.

