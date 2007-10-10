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Роста серого рынка в Беларуси не наблюдается

10 октября 2007 17:47
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Теневой рынок не оказывает существенного влияния на развитие экономики Беларуси. Об этом сегодня в Минске заявил заместитель министра по налогам и сборам  Василий Каменко. По его словам теневая экономика существует в каждом государстве. Основная задача специалистов ограничить ее, применяя  упреждающие меры. И контроль за уплатой налогов - самый верный способ. Действенной мерой также является маркировка товаров контрольными знаками.

Только за  этот год налоговыми службами и правоохранительными структурами за нарушение законодательства изъято 342 тысячи литров алкоголя на сумму более полутора миллиардов рублей. Конфисковано 22 миллиона штук сигарет. Теневая экономика сложно поддается контролю, но роста серого рынка в Беларуси не наблюдается. 
# Экономика

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