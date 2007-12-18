Рост ВВП в будущем году должен составить 11%

Правительство отработало механизмы для выполнения этого прогноза.

Сегодня в Правительстве подвели экономические итоги уходящего года. Лишь 14 из 19 прогнозных показателей будут выполнены. Ниже запланированного производство продукции сельского хозяйства, потребительских товаров и рентабельность. Также не удалось ограничить рост импорта товаров и услуг. Зато прирост инвестиций налицо. Причем развитие экономики обеспечивается не только за счет внутренних, но и внешних вложений.

На следующий год у специалистов более амбициозные планы. По всем показателям предусмотрена серьезная динамика. Валовой внутренний продукт и объемы промышленного производства должны увеличиться на 11%. Кроме того, в следующем году предстоит исправить внешнеторговый дисбаланс. В первую очередь за счет экспорта услуг. В правительстве уже разработали комплекс мероприятий.