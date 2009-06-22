Нацбанк расширил коридор колебаний курса белорусского рубля к корзине трех валют с плюс/минус 5% до плюс/минус 10%. Об этом Президенту доложил председатель правления Национального банка Петр Прокопович.

В данном случае, речь идет о защитных мерах по ограничению влияния мирового финансово-экономического кризиса на Беларусь. Несмотря на признаки стабилизации экономик ряда стран, сохраняются высокая неустойчивость мировых валют. В этих условиях Нацбанк расширил границы допустимых колебаний курса белорусского рубля по отношению к корзине трех валют до плюс-минус 10%. То есть на 48 рублей в обе стороны. Это позволит национальной валюте более гибко отреагировать в случае неблагоприятных внешних факторов. В настоящее время банкоплатежная система Беларуси работает устойчиво. Сохраняется доверие населения к банкам. Рост вкладов за первые 5 месяцев составил более 119%. В результате принятых мер происходит быстрое снижение темпов инфляции. Таким образом, в течение ближайших месяцев курс нашей валюты по отношению к корзине трех валют останется на уровне, максимально близком к уже сложившемуся.

- Правление Национального банка приняло сегодня техническое решение о расширении коридора курса белорусского рубля к корзине трех валют до плюс-минус 10%. ... Но это не значит, что будет принято решение о том, чтобы быстро приближаться к плюс десяти или минус 10 %. Сегодня ситуация сложилась таким образом, что необходимости такой нет. Ни о снижении курса национальной валюты, ни в ее укреплении. Практически на таком равновесном состоянии в пределах плюс-минус 5% , которые есть сегодня, мы уверены в том, что это будет и в ближайшее время. Минимум месяц ситуация не будет меняться, - сказал Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларуси.

Как подчеркивают в Нацбанке, даже в случае необходимости использовать расширенный коридор белорусского рубля, резкого скачка курса не будет. Этому поспособствует выполняемая совместно с Международным валютным фондом так называемая программа «стенд-бай». Например, одна из ее мер - повышение процентных ставок для населения по рублевым депозитам. В целом же, все действия в проводимой курсовой и процентной политики Беларуси полностью поддерживаются кредитами МВФ. В настоящее время Совет директоров фонда решает вопрос о перечислении очередного валютного транша. Кроме этого речь идет о выделении нашей стране дополнительного миллиарда долларов.

- ... Также мы ожидаем, что на этом Совете будет принято решение об увеличении кредитной линии на млдр долларов, что позволит нам только в этом году получить около двух миллиардов долларов кредитов от валютного фонда. Естественно, это будет та экономическая основа, чтобы обеспечить в полном объеме стабильность нашей национальной валюты и экономики. И мы вместе с Валютным Фондом обеспечим выход Республики Беларусь из мирового кризиса с наименьшими потерями, - говорит Петр Прокопович, председатель правления Национального банка Республики Беларуси