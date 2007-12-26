Рост экспорта товаров гомельщины в Россию растет

Товарооборот по итогам 10 месяцев 2007 года в Гомельской области с регионами России составил 2 миллиарда 600 миллионов долларов США.

В уходящем году Беларуси и России удалось снять значительную часть имеющихся проблем во взаимной торговле. Рост экспорта товаров гомельщины в Россию только за 10 месяцев вырос в полтора раза. Растут не только промышленные поставки, радует и увеличение объемов розничной торговли.



Реализуются проекты важные для бизнеса обеих стран. Так Гомельской областью в Москве открыт крупный торговый центр "Сябры", представляющий на российском рынке товары полесского региона.

Реализуются и союзные договоренности в миграционных процессах. Разрешение на постоянное место жительства в Гомельской области в этом году получили в упрощенном порядке свыше тысячи россиян. Многое изменилось и на границе двух государств.

