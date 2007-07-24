Прямой эфир

Рост экономики в хозяйствах Минской области

24 июля 2007 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Прибыль в 2 миллиарда 800 миллионов рублей впервые получили в первом полугодии столичные предприятия-инвесторы в присоединенных хозяйствах Минской области. Напомним, 58 организациям-инвесторам столицы три года назад были переданы 59 из 125 убыточных сельхозорганизаций региона. Выделенные инвесторами средства были использованы на реконструкцию животноводческих ферм и других объектов, техническое переоснащение отрасли. На основании общего роста экономики средняя зарплата в таких хозяйствах увеличилась более чем в 2,5 раза. 
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2007 08:47

Табак и табачные изделия под контролем

23 июля 2007 18:50

Отечественной продукции в супермаркетах и гипермаркетах станет больше

23 июля 2007 18:49

Безопасность будущей белорусской АЭС - главное условие ее строительства