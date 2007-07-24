Рост экономики в хозяйствах Минской области

Прибыль в 2 миллиарда 800 миллионов рублей впервые получили в первом полугодии столичные предприятия-инвесторы в присоединенных хозяйствах Минской области. Напомним, 58 организациям-инвесторам столицы три года назад были переданы 59 из 125 убыточных сельхозорганизаций региона. Выделенные инвесторами средства были использованы на реконструкцию животноводческих ферм и других объектов, техническое переоснащение отрасли. На основании общего роста экономики средняя зарплата в таких хозяйствах увеличилась более чем в 2,5 раза.

