Рост цен в преддверии Нового года недопустим

Столичные власти проверили работу 28 субъектов хозяйствования на предмет необоснованного повышения цен на продукты в преддверии Нового года. Об этом 26 декабря сообщили на оперативном совещании в Мингорисполкоме.За нарушения ценового законодательства административные штрафы наложены на 15 хозяйствующих субъектов на общую сумму более 1 млн. 300 тысяч рублей. В этой связи столичный градоначальник Михаил Павлов распорядился персонально предупредить руководителей рынков о недопустимости роста цен в преддверии Нового года. В то же время, в преддверии Новогодних праздников под особым контролем несанкционированная торговля. Ведь потребление продуктов питания, купленных в неустановленных местах, в 70 % случаев является причиной вспышки желудочно-кишечных заболеваний и отравлений.