Рост цен в мировой экономике - большой плюс для традиционно ориентированной на экспорт Беларуси

Только от продажи калийных удобрений за первое полугодие удалось дополнительно получить около 800 миллионов долларов.

Беларусь по-прежнему больше покупает, чем продает. Отрицательное сальдо внешней торговли приближается к миллиардной отметке. Во многом за счет импорта потребительских товаров. Вводить ограничительные меры в стране не собираются. Речь идет о строительстве заводов по выпуску продукции известных мировых брендов. Но пока толщиной инвестиционного портфеля в Министерстве промышленности похвастать не могут. Один из крупнейших отечественных производителей бытовой техники столкнулся с жесткой конкуренцией даже на внутреннем рынке. На предприятии понимают что, без модернизации производства не обойтись. Причем по последнему слову техники.

Сейчас экспорт растет быстрее импорта. И удорожание энергоносителей компенсируется увеличением стоимости белорусской продукции. Минский тракторный в этом году существенно увеличил экспортные поставки. Только в Россию на 60%. Если перевести на деньги – показатель еще более впечатляет – почти в два раза. Цены на трактора растут равно как и спрос на них. В 2008-м с конвейера сойдет 70 тысяч машин.

На экспорт наша страна отправляет две-трети выпускаемой продукции. По европейским меркам это очень высокий показатель. Но конкуренция в той же Европе с каждым годом растет. В этих условиях зарубежные рынки нужно не осваивать, а завоевывать.