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Рост цен на продовольствие в Беларуси — один из самых низких в СНГ

22 февраля 2011 18:44
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По данным Белстата за январь этот подъем едва превысил 2%. Но даже с учетом повышения большинству российских регионов, например, эти цены покажутся чрезвычайно низкими.

Так, говядина в Смоленской области сегодня продается на 45%, а в Брянской – почти на 44% дороже, чем в Беларуси. Цены на свинину выше на 68 и 50% соответственно. И если творог в Брянске можно купить только на 40% дороже, чем в Минске, то в Смоленской области за этот продукт придется заплатить вдвое больше, чем в нашей стране.

Серьезно отличаются цены на сахар и молоко: в среднем в российских регионах они выше примерно в полтора раза. И, наконец, второй белорусский хлеб – картофель. Цены на него в Брянске сегодня на 65% выше. Жителям же Смоленской области он сейчас обходится почти вдвое дороже, чем белорусам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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