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Рост белорусского экспорта в 2008-м достигнут практически по всем основным видам продукции

04 марта 2009 11:53
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Это было отмечено на коллегии в Министерстве иностранных дел страны. Продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки в условиях мирового кризиса обсудили руководители загранучреждений Беларуси, республиканских органов госуправления и крупнейших предприятий-экспортеров.Наибольший прирост внешней торговли в прошлом году достигнут за счет нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Белорусские предприятия отправили за границу товара на рекордную сумму – 33 миллиарда долларов. Это на треть больше, чем в 2007-м. В целом, белорусский экспорт вырос до 19-ти процентов. Впервые наши товары оказались на рынках Лаоса, Панамы, Албании, Уругвая и ряда других стран.

И в  ближайшее  время  «МАЗ-Купава»   отправит  в   Швецию  партию  специальных трэйлеров  для сети  быстрого питания. Возможность  поставить  белорусский кузов  на  любое  европейское  или  азиатское  шасси позволяет предприятию иметь широкую географию сбыта.  Сегодня «МАЗ-Купава»  работает в сорока странах. Зарубежных  заказчиков  устраивает не только  белорусский паритет  цены и качества, но и производственная  мобильность.
# Экономика

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