Рост белорусского экспорта в 2008-м достигнут практически по всем основным видам продукции

Это было отмечено на коллегии в Министерстве иностранных дел страны. Продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки в условиях мирового кризиса обсудили руководители загранучреждений Беларуси, республиканских органов госуправления и крупнейших предприятий-экспортеров.Наибольший прирост внешней торговли в прошлом году достигнут за счет нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений. Белорусские предприятия отправили за границу товара на рекордную сумму – 33 миллиарда долларов. Это на треть больше, чем в 2007-м. В целом, белорусский экспорт вырос до 19-ти процентов. Впервые наши товары оказались на рынках Лаоса, Панамы, Албании, Уругвая и ряда других стран.



И в ближайшее время «МАЗ-Купава» отправит в Швецию партию специальных трэйлеров для сети быстрого питания. Возможность поставить белорусский кузов на любое европейское или азиатское шасси позволяет предприятию иметь широкую географию сбыта. Сегодня «МАЗ-Купава» работает в сорока странах. Зарубежных заказчиков устраивает не только белорусский паритет цены и качества, но и производственная мобильность.