Россия запретила ввозить и продавать белорусские молочные продукты?

По словам главного санитарного врача России, такое решение связано с тем, что в декабре прошлого года в России ввели новый технический регламент на молочную продукцию, и Беларусь его, якобы, не выполняет.
В Минске считают преждевременным решение Роспотребнадзора о запрете на ввоз из Беларуси в Россию молочной продукции.
- Это является преждевременным решением в данной ситуации, с российской стороны не сделано должного анализа, - заявила агентству «Интерфакс-Запад» замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина КАЧАН. - Вся работа по перерегистрации поставляемой молочной продукции была своевременно проведена.