Россия запретила ввозить и продавать белорусские молочные продукты?

Под запрет попали молоко, творог, кефир, ряженка, сметана, сыр, йогурты, глазированные сырки, мороженое и другие продукты, сливочное масло, сухое молоко. Запрет на поставки коснулся известных в России производителей: ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта Бремор» и ОАО «Молоко».

По словам главного санитарного врача России, такое решение связано с тем, что в декабре прошлого года в России ввели новый технический регламент на молочную продукцию, и Беларусь его, якобы, не выполняет.

В Минске считают преждевременным решение Роспотребнадзора о запрете на ввоз из Беларуси в Россию молочной продукции.

- Это является преждевременным решением в данной ситуации, с российской стороны не сделано должного анализа, - заявила агентству «Интерфакс-Запад» замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина КАЧАН. - Вся работа по перерегистрации поставляемой молочной продукции была своевременно проведена.