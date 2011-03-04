Россия заключила контракты с Беларусью на закупку молока, сахара и картофеля почти на 3 миллиарда долларов

Беларусь серьезно активизировала экспорт сельхозпродукции. Об этом было заявлено сегодня в Минске на заседании Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ.

Только за январь наша страна продала продовольствия за рубеж более чем на 170 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что причиной роста экспорта стал мировой продовольственный кризис. Страны СНГ серьезно увеличили закупки в Беларуси. Так, Россия уже заключила контракт на поставки молока, сахара и картофеля на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для упрощения процесса торговли говорили и о стратегии создания единого аграрного рынка. Сначала в Таможенном союзе, а потом и на просторах Содружества.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Сегодня мы уже работаем с Россией, и будем работать с Казахстаном не по квотам — потому что это ограничения, а по балансам, исходя из стратегического направления — потребление и производство. У кого что есть, как это распределить, чтобы развивать производство и сохранять валюту в стране.

Игорь Якубович, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины:

Очень нравится ваша программа развития животноводчества и сельских территорий. Мы используем ваш опыт в финансировании этих программ. Я считаю, что этот год будет очень благоприятным для развития сельского хозяйства наших стран, потому что мировая ситуация даст возможность получить достойные деньги за собранный урожай. Думаю, наши страны от этого станут только богаче.