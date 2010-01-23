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Россия взимает экспортные пошлины при поставках нефти в Беларусь незаконно

23 января 2010 21:00
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Об этом заявил, председатель государственного таможенного комитета Беларуси.

По словам Александра Шпилевского, соглашение о поставках черного золота в нашу страну на льготных условиях было принято три года назад, и должно действовать по сей день. Сегодня белорусская таможня – в полной готовности принять ответные меры.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
– В данном случае речь идет о незаконных действиях Российской Федерации и одностороннем выходе из соглашения. Таможенный комитет является инструментом в руках главы государства и Правительства, и в случае принятия решения об ответных мерах, мы выполним его эффективно, точно и в срок.

# Экономика

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