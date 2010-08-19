Россия втрое увеличит импорт зерна в этом году

Одной из первых дефицит хлеба на внутреннем рынке ощутила Россия. В этом году страна втрое увеличит импорт зерна.

Закупки планируются из стран ближнего зарубежья, прежде всего из Казахстана.

Ранее здесь импортировали гораздо меньший объем зерновых — около полутора миллионов тонн. Однако в нынешнем году собственных объемов хлеба может оказаться недостаточно из-за небывалой засухи в самых хлебных регионах страны.

Ситуация с закупками прояснится к концу сентября, когда завершится уборка зерна в Сибири.

Как сообщалось, с 15 августа Россия запретила экспорт зерна. Мера эта необходима для того, чтобы избежать роста внутренних цен на продовольствие. Речь идет не только об угрозе подорожания хлеба, но также мяса и молока.