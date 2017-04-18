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Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь с 18 апреля

18 апреля 2017 06:49
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Новости Беларуси. С 18 апреля Россия увеличивает поставки нефти в Беларусь. Всего в этом году наша страна закупит 24 миллиона тонн этого топлива. Из этого объема 18 миллионов тонн будет поступать на переработку на белорусские НПЗ.

Причем теперь поставки нефти будут осуществляться исключительно по нефтепроводам, тогда как ранее 1 миллион тонн доставлялся железнодорожным транспортом. Из-за этого Беларусь теряла около 70 долларов на каждой тонне. С нашей страны также снимается обязательство поставлять в Россию ежегодно около 1 миллиона тонн высокооктановых бензинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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