Россия сократила поставки газа в Беларусь на 60%

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера. Таков итог очередного заседания оперативного штаба в Москве. Таким образом, газовая атака на Беларусь продолжается.

По мнению большинства экспертов, она началась еще неделю назад, когда российский президент, встречаясь с главой «Газпрома», в ультимативной форме назвал срок, в который Беларусь должна погасить так называемый долг за поставки газа в этом году – а именно 5 дней. После этого «Газпром» дважды на 15% понижал объемы поставляемого газа, а сегодня сократил поставки практически на две трети.

При этом «Газпром» благополучно забыл о собственном долге за транзит углеводородов в Европу по территории Беларуси. Снижение объемов поставок «Газпром» продолжает, несмотря на то, что наша страна накануне расплатилась за май.

О возможном развитии событий белорусская сторона предупредила Москву. После этого по требованию Александра Лукашенко был прекращен транзит российского газа по территории республики. При этом Президент отметил, что отдельные заявления руководства России просто унижают белорусский народ.

Накануне первый вице-премьер Владимир Семашко направил письмо на имя руководителя «Газпрома». В нем Беларусь уведомила российскую сторону в том, что заплатила за поставки газа в мае и теперь ждет ответных действий от «Газпрома». Российский монополист по-прежнему должен Беларуси за транзит. 260 миллионов долларов – это сумма за весь прошлый год и пять месяцев этого. Долг же белорусской стороны за январь-апрель равен 186 миллионам долларов.

При этом Беларусь призывает российскую компанию проявить благоразумие и отменить ограничения поставок газа в республику. Действия «Газпрома» могут привести к нарушению режима работы газотранспортной системы и возможному уменьшению транзита топлива в европейские страны. Это руководство Министерства энергетики Беларуси подчеркивает в письме, отправленном накануне в адрес Еврокомиссии.

Позицию Беларуси по урегулированию газового спора сообщил во вторник белорусский премьер в телефонном разговоре с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Сергей Сидорский еще раз подчеркнул необходимость погашения Россией задолженности за транзит.