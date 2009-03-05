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Россия предоставит Беларуси кредит на полмиллиарда долларов

05 марта 2009 14:55
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Такое постановление подписал премьер-министр России Владимир Путин и поручил Министерству финансов страны оперативно его исполнить.Напомним, Беларусь и Россия заключили соглашение о выделении нашей стране стабилизационного кредита в размере двух миллиардов долларов. И первый транш в один миллиард поступил в республику в ноябре прошлого года. Планируется, что еще 500 миллионов зачислят на счет Минфина Беларуси через несколько дней после подписания постановления.
# Экономика

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