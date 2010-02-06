Россия построит для Ливии завод по производству «Калашниковых»

Объем контракта на поставку оружия Ливии, подписанного с министром обороны этой страны Юнисом Джабером, составляет 1,3 млрд евро. Россия поставит как стрелковое, так и другие виды оружия.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что пакет контрактов включает в себя 12 новейших истребителей Су-35, четыре истребителя Су-30МК2, шесть учебно-боевых самолетов Як-130, модернизацию на «Уралвагонзаводе» поставленных Ливии еще СССР 145 танков Т-72.

Наиболее масштабным является контракт о завершении постройки и запуск завода по производству автоматов Калашникова. Этот завод был почти построен еще во времена СССР, но его планируется реанимировать и переоснастить для выпуска новейшей модификации автомата Калашникова так называемой сотой серии.