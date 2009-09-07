Россия ограничила импорт мяса

Россельхознадзор с 7 сентября вводит запрет на поставки мяса в РФ с ряда предприятий Испании, Канады, Франции, Аргентины и Китая по причине выявления в их продукции запрещенных и вредных веществ.

Речь идет о наложении вето на ввоз мяса птицы и свинины из Испании, мяса кролика из Китая, говядины из Аргентины, свиного шпика из Франции и свинины из Канады.

Подобный случай запрета импорта мяса в Россию является не первым в нынешнем году. Так, в мае российский ветеринарный регулятор из-за распространения в мире гриппа A/H1N1 постановил прекратить импорт свинины из Великобритании. Кроме того, были запрещены поставки мяса из Мексики и некоторых штатов США. Тогда же ведомство запретило ввозить на территорию РФ свинину и продукты ее переработки из Испании и трех провинций Канады. Чуть позже Россельхознадзор временно запретил импорт кенгуриного мяса с одного из австралийских предприятий, в продукции которого врачи нашли сальмонеллы.

В январе-июне 2009 года импорт мяса в России сократился до 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 38%. Минсельхоз РФ прогнозирует, что в концу 2009 года доля ввозимого в Россию мяса сократится до 25%, передает БЕЛТА.